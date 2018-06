Les deux Corées ont décidé de constituer une équipe d’étude conjointe afin de moderniser les deux voies ferrées transfrontalières, coupées depuis leur division. Il s’agit des lignes Donghae et Gyeongui, respectivement à l’est et à l’ouest de la péninsule. Une fois formée, cette équipe lancera à la mi-juillet un état des lieux et une enquête sur le terrain au nord au 38e parallèle.



Cette décision est intervenue à l’issue des discussions intercoréennes sur le sujet, hier à Panmunjom.



Après ces opérations préliminaires, le Nord et le Sud élaboreront ensemble les mesures nécessaires concernant les travaux à mener, la signalisation ou les communications, entre autres. Ce afin de procéder à une importante modernisation des vétustes réseaux nord-coréens. Bien entendu, il s’agira là d’améliorer aussi la vitesse et la sécurité.



La date du lancement des travaux n’a pu être fixée en raison des sanctions internationales contre le pays communiste. Mais les deux parties étudieront divers projets à appliquer une fois ces sanctions levées.



La réunion d’hier a eu lieu pour la première fois en dix ans, en application de la déclaration de Panmunjom signée par Moon Jae-in et Kim Jong-un le 27 avril. Les deux dirigeants ont alors convenu d'adopter des mesures pratiques en vue de l'interconnexion et de la modernisation des deux réseaux en question.

[Photo : KBS News]