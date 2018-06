Séoul et Pyongyang discutent de la reconnexion de voies routières

Les deux Corées se sont retrouvées aujourd’hui pour discuter de la coopération en vue de la reconnexion de routes à travers la frontière. La réunion de travail a débuté ce matin à Tongilgak, le pavillon situé du côté nord du village de Panmunjom.



C’est le vice-ministre de l'Aménagement du territoire et des Transports, Kim Jeong-ryeol, qui dirige la délégation sud-coréenne. Quant au Nord, il est représenté par Pak Yong-ho, vice-ministre de la Protection du territoire et de l'environnement.



A la suite de l'accord conclu lors du sommet intercoréen du 27 avril, les deux côtés discutent des moyens de moderniser et de relier les routes transfrontalières.

[Photo : KBS News]