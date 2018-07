La ligne de communication maritime d'urgence entre la Corée du Sud et la Corée du Nord fonctionne de nouveau à partir d’hier. Les navires militaires tout comme marchands des deux pays peuvent désormais utiliser la même fréquence radio afin de partager des informations météorologiques et des situations de détresse.



Cette ligne a été instaurée en 2004 dans le but d’éviter les affrontements accidentels de part et d'autre du 38e parallèle, avant d'être suspendue en mai 2008 suite au gel des relations intercoréennes. Sa réouverture fait suite à la déclaration de Panmunjom issue du sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un et aux points convenus lors des réunions militaires de haut rang des deux Corées.

[Photo : KBS News]