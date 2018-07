La coopération des deux Corées initiée par le sommet intercoréen du 27 avril se concrétise dès ce début du mois de juillet. 26 officiels et civils sud-coréens se sont déplacés ce matin au complexe industriel mixte de Gaeseong, en territoire nord-coréen, afin de mener des travaux de réparation du site qui sera utilisé pour le bureau de liaison entre Séoul et Pyongyang.



Côté sportif, une cinquantaine de basketteurs sud-coréens accompagnés d'une délégation conduite par le ministre de la Réunification vont se diriger demain vers le Nord. Ils vont jouer avec leurs confrères nord-coréens les 4 et 5 juillet à Pyongyang. Et ce pour la première fois depuis 2003.



Côté économique, une réunion sur la coopération forestière aura lieu ce mercredi, notamment pour la reforestation du territoire nord-coréen dévasté par la surexploitation.



Quant aux retrouvailles des familles séparées par la guerre de Corée, le Nord et le Sud échangeront demain une liste de 250 candidats dressée de chaque côté, afin de procéder aux vérifications nécessaires d’ici le 25 juillet. Les infrastructures qui serviront de lieu de rencontre et d'hébergement pour les membres des familles séparées seront également rénovés.

