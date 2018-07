Cho Myung-gyon souhaite instaurer des relations intercoréennes durables

Faisant suite au sommet intercoréen du 27 avril et de la rencontre nord-coréano-américaine du 12 juin, le nouveau tête-à-tête entre les leaders des deux Corées prévu cet automne devra permettre d’instaurer la paix et la prospérité sur la péninsule, et d’institutionnaliser des relations intercoréennes durables. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui devant les journalistes le ministre sud-coréen de la Réunification, à l'occasion du premier anniversaire de son investiture.



Cho Myoung-gyon s'est félicité des résultats de cinq pourparlers intercoréens de haut niveau tenus en juin dernier, qui seront suivis en juillet et en août par de nombreux événements conjoints, dont des matchs de basket-ball ou des retrouvailles de familles séparées par la guerre de Corée. Et d'ajouter que tous les efforts seront déployés pour renforcer les relations Nord-Sud basées sur la déclaration de Panmunjom.



Le ministre n'a pas manqué non plus de souligner que tout échange avec le régime communiste se réaliserait de manière prudente et ordonnée, dans le respect du souhait des citoyens et de la communauté internationale. Il s'est également engagé à faire en sorte que les relations intercoréennes et celles entre Pyongyang et Washington se développent de manière mutuellement bénéfique.

[Photo : YONHAP News]