Réunions de familles séparées : le Sud établit une liste provisoire de 250 candidats

La Croix-Rouge sud-coréenne poursuit ses préparatifs en vue des réunions de familles déchirées par la guerre de Corée, qui reprendront le mois prochain.



Elle a dressé cette fois une liste de 250 candidats, issus des 500 postulants tirés au sort le 25 juin dernier et qu’elle a interrogés sur leur état de santé et leur volonté de revoir leurs proches de l’autre côté de la frontière. L’organisation humanitaire l'a remise aujourd’hui à Panmunjom à son homologue du Nord, qui a fait de même. Les deux parties devront ensuite vérifier si les proches concernés sont toujours en vie.



Après cette étape, elles échangeront leurs résultats d’ici le 25 juillet afin d’arrêter la liste définitive. Au final, deux délégations de cent personnes seulement, du Nord et du Sud, vont se retrouver du 20 au 26 août aux monts Geumgang en territoire nord-coréen. Ce sera les premières retrouvailles de ce type depuis 2015.

[Photo : KBS News]