Comme elles s’y étaient engagées le mois dernier, les deux Corées disputeront demain et jeudi à Pyongyang des matches amicaux de basket-ball.



Pour cette rencontre, une première depuis 15 ans, la délégation sud-coréenne s’est envolée aujourd'hui vers 10h du matin pour la capitale nord-coréenne. Les deux avions militaires les transportant y sont arrivés environ une heure plus tard. Conduite par le ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon, elle compte 101 membres, dont 50 joueurs hommes et femmes.



La délégation a été accueillie par le vice-ministre nord-coréen des Sports, Won Kil-u. Ils se sont brièvement entretenus dans une salle de réception de l’aéroport. Cho a alors exprimé son émotion, affirmant que lui et sa délégation étaient venus au nord du 38e parallèle « avec le désir des sud-Coréens qui aspirent à la réconciliation et à la coopération » avec le Nord.



Les enjeux de cet événement sont importants. Car il s’agit d’abord de concrétiser la proposition de Kim Jong-un, un fan de ce sport, faite lors de son sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in le 27 avril à Panmunjom. Et le déplacement du ministre de la Réunification sera scruté de près. Il sera reçu par son homologue du Nord, Ri Son-gwon. La possibilité d’une rencontre avec l’homme fort de Pyongyang est aussi évoquée. Kim III pourrait assister à l’un des quatre matches au programme.

