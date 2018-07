Comme prévu, c’est aujourd’hui et demain que les deux Corées organisent à Pyongyang quatre matches amicaux de basket-ball, dans des équipes mixtes ou séparées. Et ce pour la première fois depuis 2003.



La délégation sud-coréenne de 101 membres, dont 50 sportifs et sportives, est arrivée dans la capitale nord-coréenne hier en fin de matinée, à bord de deux avions de l'armée. C’est d’ailleurs la première fois que ces appareils militaires du Sud se sont posés dans le nord de la péninsule depuis sa division.



Le soir, le Nord a offert aux sud-Coréens un dîner au fameux restaurant Okryugwan, réputé pour ses nouilles froides. Le ministre nord-coréen des Sports y était présent et a pris la parole. Kim Il-guk a alors souligné que cette rencontre sportive apporterait une grande contribution à l’amélioration des relations entre Séoul et Pyongyang.



Le chef de la délégation du Sud, Cho Myoung-gyon, qui est aussi ministre de la Réunification, pourrait profiter de ce déplacement pour s’entretenir avec de hauts responsables du régime communiste. Parmi eux, Ri Son-gwon, le président du comité pour la réunification pacifique de la patrie, en charge des affaires intercoréennes.



Autre rencontre possible : celle avec le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, qui est attendu vendredi à Pyongyang.

[Photo : YONHAP News]