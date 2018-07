L’année prochaine marquera le centenaire du « Samil Undong », un grand mouvement d’indépendance contre l’occupant japonais qui a vu le jour le 1er mars 1919, d’où son nom « sam-il », qui signifie « trois-un ».



Chaque année, à cette date, la Corée du Sud célèbre l’anniversaire de ce soulèvement populaire. Mais en 2019, elle pourra le faire conjointement avec le Nord. C’est le président de la République en personne qui l’a annoncé.



Lorsqu’il s’exprimait hier devant le comité en charge des projets commémoratifs du double centenaire du mouvement et de l’établissement du gouvernement provisoire en exil, Moon Jae-in a déclaré en avoir discuté avec le leader nord-coréen au cours de leur sommet de Panmunjom en avril. Le comité préparatoire a été lancé hier.



Selon le chef de l’Etat, la partition de la péninsule, et les 70 ans d’hostilités qui s’ensuivirent, ont divisé jusqu’à l’Histoire de leur mouvement d’indépendance. Du coup, Moon a insisté sur la nécessité pour le Nord et le Sud de la partager. Pour cela, il a demandé au comité de préparer les projets qu’ils pourront mener ensemble.

[Photo : KBS News]