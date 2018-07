Remise en service de la hotline entre la Corée du Nord et le commandement de l'ONU

Une ligne téléphonique directe reliant l'armée nord-coréenne au Commandement des Nations unies (UNC) vient d'être rouverte.



Si l'on en croit des sources diplomatiques, le Nord a informé à la hâte le Sud hier matin de son intention de relier les circuits téléphoniques avec l'UNC. Dans la foulée, il l'a chargé d'en faire part à celui-ci tout en demandant que soient faites les préparations techniques requises.



Cette hotline est mise en place respectivement dans le bureau d'un officier de garde de l'UNC, coté Sud, et dans le pavillon de Tongilgak, côté Nord, au village de la trêve de Panmunjom. Elle a été interrompue en 2013 suite à l’invalidation par le régime nord-coréen de l'accord d'armistice mettant fin à la guerre de Corée en 1953.



Dès lors, le Commandement des Nations unis a dû recourir à un microphone pour transmettre ses messages de l’autre côté de la ligne de démarcation.



On a également appris que la Corée du Nord avait profité de la reconnexion du téléphone rouge pour prévenir de sa non-participation, hier, faute de préparation, aux pourparlers sur le retour des restes de GI’s tombés pendant la guerre. Du coup, elle a proposé de tenir ces discussions ce dimanche.



La restauration de la ligne téléphonique directe entre les deux camps revêt une signification importante dans le sens où il s’agit d’un canal de communication possible pour les pourparlers militaires entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.

[Photo : YONHAP News]