Séoul et Pyongyang reprennent aujourd’hui leur inspection ferroviaire

Comme prévu, c’est aujourd’hui que les deux Corées reprennent leur inspection conjointe en vue de l’interconnexion ferroviaire entre les deux pays.



Leurs délégations examinent cette fois un tronçon de la voie de chemin de fer qui reliait Séoul à Pyongyang puis à la ville de Sinuiju sur la frontière avec la Chine, avant la division de la péninsule. Ce tronçon entre la ligne de démarcation militaire (MDL) qui sépare les deux pays et la gare de Gaeseong, qui se situe à environ 20 km au nord de cette MDL.



L’inspection sera menée dans le cadre de l’engagement pris par le président sud-coréen et le leader nord-coréen lors de leur premier sommet en avril. Moon Jae-in et Kim Jong-un avaient alors convenu de reconnecter les deux principaux axes ferroviaires dans l’est et dans l’ouest de la péninsule et de les moderniser.



Conformément à cet accord, Séoul et Pyongyang ont déjà effectué vendredi dernier leur inspection commune dans la partie nord-coréenne du fer oriental, qui pourrait relier à terme la ville portuaire sud-coréenne de Busan à l'Europe via le Nord et la Russie.

[Photo : YONHAP News]