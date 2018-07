Les infrastructures du tronçon MDL-Gaeseong du fer occidental intercoréen sont en bon état

Les deux Corées ont procédé hier à une inspection conjointe en vue de l’interconnexion ferroviaire entre elles. Leurs délégations ont examiné une partie nord-coréenne de la voie de chemin de fer, qui reliait Séoul à Pyongyang puis à la ville de Sinuiju sur la frontière avec la Chine, avant la division de la péninsule.



Il s’agit d’un tronçon de 15,3 km entre la ligne de démarcation militaire (MDL) et la station de Gaeseong, à environ 20 km au nord de cette ligne qui sépare les deux pays.



Les résultats de l’inspection ont été dévoilés tard dans la soirée d’hier. Le ministère de la Réunification, en charge des questions intercoréennes, a annoncé que les infrastructures comme les rails et la plate-forme étaient relativement en bon état.



Hier également, le Nord et le Sud ont tenu une première réunion de leur équipe respective de recherches conjointes sur les voies ferrées. Avec au menu des discussions : la composition de l’équipe, le calendrier et les modalités des recherches.



[Photo : KBS News]