Poursuite des retrouvailles de familles Nord-Sud aux monts Geumgang

Comme nous vous le disions hier, une nouvelle session de retrouvailles de familles séparées par la frontière intercoréenne a débuté aux monts Geumgang, en Corée du Nord.



Hier, donc, entre embrassades et larmes, 89 sud-Coréens ont commencé à retrouver environ 185 de leurs proches qui vivent au Nord. Ils se sont rencontrés en groupe à deux reprises pendant deux heures dans l’après-midi et lors d’un dîner d’accueil offert par le Nord.



De courtes réunions, mais chargées d’une émotion particulièrement intense pour ces familles qui ne se sont jamais revues depuis la fin de la guerre, donc depuis 65 ans. Sept d’entre elles ont pu serrer dans leurs bras des parents ou des enfants dont ils avaient perdu la trace pendant le conflit.



Aujourd’hui, chaque famille s’est réunie de manière plus intime dans la matinée. Elles ont pu alors échanger des cadeaux, converser plus librement et déjeuner ensemble. Puis, dans l’après-midi, tous les participants vont de nouveau se regrouper.



Demain, ils se quitteront en se disant à nouveau au revoir. Et entre vendredi et dimanche, cette fois, les candidats nord-coréens retrouveront leurs proches vivant au sud du 38e parallèle.

[Photo : KBS News]