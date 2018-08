Séoul veut se concerter avec Pyongyang afin d’organiser régulièrement les réunions de familles séparées

Le ministère sud-coréen de la Réunification cherche à organiser régulièrement les réunions de familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle.



Dans un briefing aujourd’hui devant la commission parlementaire de la diplomatie et de la réunification, il a annoncé son intention d’en discuter avec Pyongyang, notamment par le biais des pourparlers des Croix-Rouges des deux parties. Il compte également proposer au Nord de vérifier si les proches de ces familles sont toujours en vie et de faire visiter leur village natal.



A en croire le ministère, les plus de 70 ans représentent 85 % des 56 000 sud-Coréens qui ont demandé à revoir leurs proches au Nord. Les retrouvailles entre parents et enfants sont de plus en plus rares.



A propos d’un nouveau sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un prévu en septembre à Pyongyang, le ministère a annoncé qu’il allait en fixer le programme détaillé au plus vite.

[Photo : YONHAP News]