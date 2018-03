L’émissaire présidentiel informe Xi Jinping des résultats de ses déplacements à Pyongyang et à Washington

Arrivé hier matin à Pékin, le conseiller à la sécurité nationale du président sud-coréen a été reçu dans l’après-midi par Xi Jinping. Chung Eui-yong l’a informé des progrès enregistrés lors de ses discussions avec les dirigeants nord-coréen et américain la semaine dernière.



Il a alors salué le rôle du chef de l’Etat chinois sur le dossier nord-coréen. « Moon Jae-in est convaincu que c’est grâce au leadership exceptionnel de Xi que la situation dans la péninsule évolue dans un sens positif », a-t-il affirmé.



Le numéro un chinois a de son côté apprécié l’envoi à Pékin de l’émissaire de son homologue sud-coréen. Selon lui, cela démontre que Séoul accorde de l’importance à ses relations avec l’empire du Milieu.



Chung en a profité pour lui transmettre l’invitation de son président à effectuer une visite d’Etat en Corée du Sud dans un avenir proche.



Egalement hier, l'envoyé présidentiel s’est entretenu avec le conseiller d’Etat et véritable chef d’orchestre de la diplomatie chinoise Yang Jiechi et le ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Ce dernier a accueilli favorablement les dialogues intercoréen et nord-coréano-américain. Et de souligner que son pays avait joué un grand rôle.



Et au Japon, le patron du service national du renseignement (NIS) Suh Hoon, qui s’y est lui aussi rendu hier en qualité d’émissaire de Moon, a rencontré le chef de la diplomatie nippone Taro Kono. Aujourd’hui, il doit être reçu par le Premier ministre Shinzo Abe.