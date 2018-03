La Maison blanche prépare le sommet Donald Trump-Kim Jong-un

Aux Etats-Unis, la Maison blanche a réaffirmé s’attendre à ce que le sommet entre son chef et le dirigeant nord-coréen ait lieu comme prévu, si Pyongyang tient ses engagements. C’est du moins ce qu’a déclaré sa porte-parole Sarah Sanders. Elle a précisé que les préparatifs de la rencontre se poursuivaient à plusieurs niveaux et que des consultations interministérielles étaient aussi en cours.



En déplacement en Afrique, le secrétaire d’Etat américain a lui souhaité entendre le régime communiste formuler lui-même une demande de rendez-vous avec Donald Trump. Selon Rex Tillerson, rien n’a été convenu pour le moment et des concertations sont nécessaires sur le lieu du sommet et l’étendue de la discussion entre les deux leaders.



Toujours selon le visage de la diplomatie américaine, il est important de les mener discrètement entre les parties concernées. Il a d’ailleurs écourté sa tournée africaine pour rentrer à Washington un jour plus tôt que prévu, vraisemblablement pour préparer la rencontre entre son président et Kim Jong-un.