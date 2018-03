McMaster informe le Conseil de sécurité de l’Onu du message de Pyongyang

Le conseiller du président américain à la sécurité nationale a rencontré au siège de l’Onu les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité. Avec pour mission de les briefer sur le message de Pyongyang transmis par le biais des émissaires sud-coréens.



A cette occasion, Herbert McMaster a expliqué que Donald Trump n’avait pas accepté le sommet avec le leader nord-coréen de manière improvisée, mais après avoir suivi les procédures habituelles nécessaires. Il a précisé que le problème nucléaire du pays communiste était une préoccupation importante pour la sécurité des Etats-Unis et que la décision avait été prise après avoir continuellement scruté les avancées dans les relations intercoréennes avant et après les JO de PyeongChang.



Le général a ajouté avoir également tenu compte du fait qu’il convient de rencontrer personnellement l’homme fort nord-coréen pour savoir ce qu’il pense. Il a tout de même exhorté les membres du Conseil à continuer d’appliquer les sanctions contre le Nord jusqu’à ce qu’il arrête complètement ses essais nucléaires et balistiques.



Pour sa part, Tomas Ojea Quintana, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'Homme dans le nord de la péninsule, a lancé un appel pour que la question des droits humains soit abordée lors du prochain sommet américano-nord-coréen.