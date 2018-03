Shinzo Abe salue le dialogue avec Pyongyang, à condition qu'il renonce à son arsenal nucléaire

Le patron du Service national du renseignement (NIS), Suh Hoon, s’est rendu hier à Tokyo afin d’informer le Japon des résultats de ses récents voyages en Corée du Nord et aux Etats-Unis. Des déplacements qu’il avait faits avec le conseiller de Moon Jae-in à la sécurité nationale.



Hier, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères Taro Kono. Aujourd’hui, il l’a été par le Premier ministre Shinzo Abe. Celui-ci a déclaré « hautement apprécier » lui aussi le dialogue avec le régime de Kim Jong-un, « à supposer qu’il se dénucléarise ».



Le chef du gouvernement nippon a particulièrement souligné que son pays maintenait toujours le principe de règlement non seulement des dossiers nucléaire et balistique nord-coréens, mais aussi de la question de ses ressortissants enlevés dans le passé par des agents nord-coréens. Et d’ajouter que l’essentiel est que le Nord mette ses paroles en action vers l’abandon de son programme nucléaire.



En réponse, l’envoyé du président sud-coréen a affirmé que l’annonce par Pyongyang de sa volonté d’y renoncer avait un caractère significatif. Dans le même temps, il a transmis à Abe un message de Moon, selon lequel la coopération bilatérale Séoul-Tokyo est primordiale pour faire perdurer le climat de paix dans la péninsule, créé à l’occasion des JO de PyeongChang.