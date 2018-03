Chung Eui-yong informe Moscou des résultats de ses discussions avec Kim Jong-un et Donald Trump

Le conseiller du président sud-coréen à la sécurité nationale Chung Eui-yong est arrivé hier à Moscou, après une brève visite à Pékin.



Il a été aussitôt reçu par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à qui il a fait part des résultats de ses récents voyages en Corée du Nord et aux Etats-Unis. Lavrov a alors affirmé que les efforts de Séoul pour instaurer la paix et la stabilité dans la péninsule attiraient l’attention du monde entier. Et de souligner que son pays continuait de soutenir les mesures permettant d’y faire baisser les tensions.



L’émissaire présidentiel sud-coréen a quant à lui rendu hommage aux efforts de la Russie pour dénucléariser pacifiquement la péninsule et ramener Pyongyang à la table des négociations.



Les deux pays se sont ensuite engagés à travailler toujours étroitement pour le succès des deux rencontres au sommet entre les deux Corées et entre Kim Jong-un et Donald Trump, prévues respectivement fin avril et en mai.



Aujourd’hui, Chung doit rencontrer plusieurs hauts responsables de la sécurité et de la diplomatie russes avant de redécoller pour Séoul.