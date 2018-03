Révision de l'ALE Séoul-Washington : le 3e round de négociations continue dans un climat tendu

A Washington, le bras de fer se poursuit entre la Corée du Sud et les Etats-Unis dans le cadre du 3e round des pourparlers destinés à modifier l’accord de libre-échange entre les deux pays.



La délégation sud-coréenne menée par Yoo Myung-hee, directrice générale au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce et de l'Energie, a tenu vendredi des négociations avec la délégation américaine conduite par Michael Beeman, représentant adjoint au commerce (USTR) sur divers sujets tels que l’automobile, le recours commercial et l’origine des produits, etc.



L’ambiance a été d’autant plus tendue que les discussions se déroulent dans un contexte où la Maison blanche a décidé début mars d’infliger de lourdes taxes de 25 % sur les aciers sud-coréens alors qu'elle a exempté le Canada et le Mexique qui négocient eux-aussi de nouveau avec les Etats-Unis leur accord de libre-échange.



Les représentants américains ont mis l’accent sur la suppression des barrières non tarifaires concernant les pièces automobiles et le durcissement des critères de détermination de l’origine, etc. Quant aux délégués sud-coréens, ils ont souligné l’importance de réviser la loi américaine sur les douanes en qualifiant d’injuste l’imposition de lourdes taxes sur les machines à laver, les produits photovoltaïques et les aciers « Made in Korea ». Ils ont également réclamé la modification des clauses liées au mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS) ainsi qu’aux faits disponibles défavorables au pays du Matin clair.



La délégation commerciale de Séoul restera dans la capitale américaine jusqu’à la semaine prochaine afin de trouver un terrain d’entente avec les Américains.