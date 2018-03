Les alliés asiatiques pourraient être exonérés de droits de douane américains

Larry Kudlow, récemment désigné à la tête du National Economic Council (NEC) qui est une des instances de coordination de la mise en place de la politique économique de la Maison blanche, a exprimé sa position sur la politique douanière américaine qui attire aujourd’hui une grande attention des partenaires commerciaux des Etats-Unis.



« Je suis certain que les pays d’Europe et ceux de l’Asie finiront par être exonérés des droits de douane américains. La Chine sera le seul pays à ne pas en bénéficier » a déclaré le conseiller économique de Donald Trump trois jours avant sa nomination dans une interview accordée à une station de radio de New York.



Selon cet ancien chroniqueur économique, l’imposition d’importants tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium fait partie des stratégies commerciales de Washington. Puisque le locataire de la Maison blanche a exempté le Canada, le Mexique et l’Australie de ces droits de douane, il en fera de même avec les autres alliés commerciaux.



Kudlow n’a cessé de déclarer son opposition au protectionnisme américain. Le gouvernement sud-coréen qui cherche à obtenir une exemption de taxes douanières, espère que la position de ce partisan du libéralisme économique jouera en sa faveur.



Cependant, son rôle s’annonce difficile compte tenu du fait que son prédécesseur Gary Cohn a démissionné après la décision du président américain d’imposer de nouvelles taxes sur l’acier et l’aluminium.