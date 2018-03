Les discussions Pyongyang-Stockholm se déroulent dans une ambiance constructive

A Stockholm, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-ho s'est entretenu vendredi avec son homologue suédoise Margot Wallström.



Tout en s'abstenant de parler du sommet Pyongyang-Washington, la chef de la diplomatie de la Suède a qualifié d’agréable et de constructive l’ambiance des discussions avec son interlocuteur nord-coréen.



Plus tôt dans la journée, Ri avait été reçu par le Premier ministre suédois Stefan Löfven et ce dernier avait profité de cette rencontre pour souligner l’importance du rôle de médiateur du pays nordique.



Dans ce contexte, certains disent que des discussions entre la Corée du Nord et la Suède sont en cours concernant la libération de trois Américains détenus par le régime communiste, en vue de rétablir la confiance entre les deux pays à l’approche du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump.



La presse suédoise a également parlé de progrès concernant les discussions avec le royaume ermite compte tenu du fait que les pourparlers entre les deux ministres des Affaires étrangères censées se terminer hier se sont poursuivies jusqu’à aujourd’hui.