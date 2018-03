Donald Trump affirme qu’il va rencontrer Kim Jong-un dans le courant du mois de mai

La Maison blanche a dévoilé, à travers un communiqué, le contenu de l’entretien téléphonique d’hier soir entre les présidents sud-coréen et américain.



Selon ce communiqué, Moon Jae-in et Donald Trump se sont mis d’accord pour agir concrètement pour une péninsule coréenne sans nucléaire et vont collaborer étroitement en ce cens.



Au cours de leurs conversations, le numéro un américain a également réaffirmé sa volonté de rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong-un dans le courant du mois de mai. Washington met ainsi fin aux rumeurs selon lesquels il y aurait des difficultés dans les préparatifs pour un sommet entre Trump et Kim en raison du changement du secrétaire d’Etat.