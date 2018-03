Le directeur adjoint chargé des affaires nord-américaines au ministère nord-coréen des Affaires étrangères est arrivé ce matin en Finlande. Choe Kang-il va participer aux tables rondes semi-officielles avec les délégués de la Corée du Nord et des Etats-Unis.



D'après l'AFP qui cite de nombreuses sources, le diplomate nord-coréen pourrait rencontrer entre autres l’ancien ambassadeur américain à Séoul Kathleen Stephens, mais aussi Baik Jong-cheon et Shin Gak-su, respectivement ex-conseiller présidentiel à la diplomatie et à la sécurité et ancien ambassadeur sud-coréen à Tokyo.



Le ministère finlandais des Affaires étrangères a assuré qu'il s'agirait d'une simple réunion entre spécialistes et fonctionnaires autour de la question nord-coréenne. Et d'ajouter que Choe Kang-il ne rencontrerait pas d’officiels américains expatriés à Helsinki. Or, de l'avis des experts, l'envoyé du royaume ermite devrait y sonder les intentions de Washington en vue du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump prévu en mai prochain.



Vendredi dernier, le chef de la diplomatie nord-coréenne Ri Yong-ho s'est entretenu à Stockholm avec son homologue suédoise Margot Wallström. Sur cette visite, il a indiqué que les discussions s’étaient focalisées sur la sécurité de la péninsule coréenne, probablement pour suggérer que le sommet en question a été évoqué.



Selon la chaîne d'information américaine CNN, les deux chefs de la diplomatie ont échangé en profondeur sur le sort de trois Américains détenus au nord du 38e parallèle.