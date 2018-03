Rencontre des conseillers présidentiels à la sécurité nationale sud-coréen, américain et japonais

Chung Eui-yong, conseiller à la sécurité nationale du président Moon Jae-in, a rencontré les 17 et 18 mars derniers ses homologues américain et japonais à San Francisco aux Etats-Unis. Ils ont discuté d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, du sommet prévu le mois prochain entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, et d'une éventuelle rencontre entre le leader nord-coréen et le président américain, d'ici mai prochain.



Avec cette réunion trilatérale, première du genre depuis l'annonce de ces deux rencontres, débutera un concert diplomatique entre les pays concernés. A cet effet, Chung Eui-yong et son homolgue américain, le général McMaster, auraient échangé sur la tenue d'un éventuel sommet sud-coréano-américain que le président Moon Jae-in souhaite organiser entre sa rencontre avec Kim Jong-un et celle entre Kim et Trump.



Selon le porte-parole de la Cheongwadae, les trois conseillers à la sécurité se sont mis d'accord pour ne pas renouveler les erreurs du passé et renforcer la coopération tripartite d'ici quelques semaines. D'après une source présidentielle, des consultations intensives entre Séoul et Washington ont eu lieu à San Francisco, ainsi que le compte-rendu des visites des émissaires spéciaux de Moon Jae-in à Pékin et à Moscou.