Séoul et Pékin luttent ensemble contre la pollution atmosphérique

Séoul et Pékin se sont mis d'accord pour mener une plus étroite coopération bilatérale afin de lutter contre la pollution aux particules fines. Le comité conjoint des deux métropoles a organisé sa 3e réunion dans la capitale sud-coréenne pour conclure un protocole d'accord environnemental signé par Park Won-soon et Chen Jinig, respectivement maires de Séoul et de Pékin.



Conformément au texte signé ce matin, une ligne de communication sera mise en place afin de partager des informations sur la qualité de l'air. Une équipe de recherche conjointe sera également créée pour mener des études destinées à réduire la concentration en particules fines dans l'air. Et les deux villes organiseront régulièrement un forum pour lutter contre la pollution atmosphérique.



Par ailleurs, différents projets seront menés pour partager des réseaux de soutien à la création d'entreprise, attirer les investissements dans les startups, organiser un réseau de la culture des villes asiatiques et développer des produits touristiques en vue des JO d'hiver de Pékin en 2022.



Le comité conjoint Séoul-Pékin qui se réunit tous les deux ans a vu le jour en 2013 dans le but de promouvoir la coopération bilatérale dans quatre domaines que sont l'économie, la culture, l'enseignement et l'environnement.