Kang Kyung-wha informe l’UE des derniers développements de la situation dans la péninsule

Comme elle s’y était engagée, l’Union européenne a invité la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères à son conseil des affaires étrangères, qui s’est réuni hier à Bruxelles. C’est la première fois qu’un chef de la diplomatie du pays du Matin clair y est invité.



A cette occasion, Kang Kyung-wha a informé ses homologues de l’UE de la situation dans la péninsule, qui évolue très rapidement après les JO de PyeongChang. Elle en a profité pour remercier l’Union d’apporter son soutien afin de dénucléariser la péninsule. Dans le même temps, elle l’a appelée à continuer de coopérer aux efforts de Séoul pour y instaurer la paix.



La haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité de l’UE, Federica Mogherini, a alors affirmé hautement apprécier les efforts du gouvernement sud-coréen, qui a réussi à transformer un sérieux risque de confrontation en une situation de dialogue. Et d’estimer que le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump, prévu en mai, marquera un tournant important dans le processus de règlement du dossier nucléaire nord-coréen.



La ministre sud-coréenne a profité de son déplacement à Bruxelles pour s’entretenir aussi avec Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN). Leur conversation a aussi été dominée par les derniers développements de la situation en Corée.