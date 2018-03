La Maison blanche commente l’information sur le contact informel entre les renseignements américain et nord-coréen

Aux Etats-Unis, la Maison blanche a commenté hier l’information publiée précédemment par le New York Times, à la demande écrite d’une agence de presse sud-coréenne. Elle s’est cependant contentée d’affirmer que la préparation du prochain sommet américano-nord-coréen rassemblait les efforts de l'ensemble du gouvernement.



Le quotidien avait affirmé samedi qu’en amont du sommet, le rôle de la CIA devenait plus important. Et d’ajouter que son patron Mike Pompeo a déjà ouvert des canaux informels de communication entre son agence et le Bureau général de reconnaissance gérant les opérations nord-coréennes d'espionnage.



Rappelons que Donald Trump l’a récemment nommé au poste de secrétaire d’Etat en remplacement de Rex Tillerson. Une nomination qui doit encore être approuvée par le Sénat.