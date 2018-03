Les JO de PyeongChang étant terminés, les manœuvres sud-coréano-américaines reportées après la fin des Jeux vont reprendre. Il s’agit de deux exercices dits « Foal Eagle » et « Key Resolve », qui sont respectivement la mobilisation d’importants effectifs et l'exercice de simulation informatique.



Les autorités militaires des deux alliés ont annoncé aujourd’hui qu’elles allaient lancer d’abord le premier le 1er avril pour un mois. Une durée réduite de moitié mais d’une ampleur similaire aux précédents. Quant au second, il démarrera le 23 avril pour deux semaines.



Pendant le « Foal Eagle », l’exercice « Ssangyong », ou « double dragon » en français, sera lui aussi mené. Il s’agit de simuler un débarquement. L’USS Wasp (LHD-1), un navire d’assaut amphibie de l’armée américaine doit y participer pour la première fois. Mais cette année, l’arsenal stratégique des Etats-Unis comme les bombardiers B-1B et les porte-avions à propulsion nucléaire n’y sera pas mobilisé.



Selon le ministère de la Défense, cette année encore, le commandement des forces des Nations unies en Corée a informé aujourd’hui l’armée nord-coréenne du calendrier de toutes ces opérations, en rappelant qu’elles sont de nature défensive. Chaque année, le pays communiste réagit violemment à ces exercices annuels, les qualifiant de répétition d’invasion de son territoire.