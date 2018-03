Les dirigeants sud-coréen, chinois et japonais pourraient se retrouver début mai pour un sommet

La Maison bleue a annoncé aujourd’hui que Séoul, Pékin et Tokyo projetaient de tenir début mai un sommet de leurs dirigeants. A en croire un de ses hauts responsables, des discussions en ce sens sont en cours. Mais la date de la rencontre n’a pas encore été décidée, pour cause d’agenda très chargé de Moon Jae-in. Le 10 mai, cela fera un an qu’il a pris les rênes du pays, et des événements seront organisés pour marquer cet anniversaire.



Au sujet du sommet en question, l’agence Kyodo News a rapporté hier que les trois pays étaient parvenus à un accord de principe pour l’organiser au cours de la première quinzaine du mois de mai dans la capitale japonaise.



Par ailleurs, la présidence sud-coréenne a démenti l’information publiée par des médias selon laquelle Séoul avait annoncé que ses exercices militaires avec Washington seraient menés pendant seulement un mois en avril. Les autorités militaires américaines avaient, elles, parlé de deux mois.