Moon Jae-in et Justin Trudeau s’entretiennent par téléphone

Moon Jae-in s’est entretenu hier par téléphone avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole de la Cheongwadae.



Au cours de leur conversation qui a eu lieu à la demande du chef du gouvernement canadien, les deux leaders ont échangé leurs opinions sur la réponse à donner aux menaces protectionnistes et sur la question coréenne. Ils se sont alors accordés à dire que leurs pays sont tous deux très dépendants du commerce extérieur. Du coup, ils ont exprimé leur inquiétude à l’égard de la montée du protectionnisme dans le monde. Et de s’engager à coopérer étroitement afin de respecter l’ordre commercial mondial.



A ce propos, le Premier ministre canadien est revenu sur les droits américains sur les importations d’acier. Selon lui, son pays en est exempté, mais juste temporairement et il en fera un des sujets de discussions lors du sommet du G7 qu’il accueillera en juin.



Le chef de l’Etat sud-coréen a alors salué les efforts d’Ottawa pour la défense du libre-échange et annoncé que son pays avait l’intention de les rejoindre. Il en a profité pour expliquer les derniers développements de la situation dans la péninsule et pour exhorter le pays d’Amérique du Nord à continuer de jouer un rôle constructif dans le règlement pacifique du problème nucléaire nord-coréen.