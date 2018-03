Fin de la réunion informelle de Helsinki entre représentants des deux Corées et des Etats-Unis

La réunion informelle à Helsinki entre les représentants des deux Corées et des Etats-Unis doit s’achever aujourd’hui.



Hier, au premier jour des discussions, les participants ont donné librement leur opinion sur les sujets qui les intéressent. Mais leur rencontre ayant eu lieu en amont des deux sommets jugés historiques, l’un entre Moon Jae-in et Kim Jong-un, l’autre entre Donald Trump et Kim, il en a largement été question.



Ils ont aussi discuté de la dénucléarisation de la Corée du Nord, mais de manière générale, puisqu’il ne s’agissait pas d’échanges entre responsables gouvernementaux.