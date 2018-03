Trump félicite Poutine et souligne l’importance de la dénucléarisation de la péninsule coréenne

Le président des Etats-Unis Donald Trump a téléphoné hier à Vladimir Poutine et l’a félicité pour sa victoire à l'élection présidentielle de dimanche dernier.



La Maison blanche a annoncé que lors de leur échange téléphonique, les deux hommes avaient aussi discuté des relations entre leurs pays et des questions liées à la sécurité nationale. Selon elle, Trump a alors souligné l’importance de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.



Le dirigeant américain a lui-même affirmé aux journalistes avoir eu une très bonne conversation avec son homologue russe et qu’ils allaient probablement se rencontrer dans pas trop longtemps afin de discuter de la question nord-coréenne, entre autres.



Toujours selon la présidence américaine, si une date concrète de leur sommet n’a pas été évoquée, les deux leaders continueront à discuter de la limitation de la course aux armements et des sujets d’intérêt commun.