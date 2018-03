Le Dialogue de défense intégrée sud-coréano-américain (KIDD) s'achève à Washington

Fin de la 13e édition du KIDD ou Dialogue de défense intégrée sud-coréano-américain. Une conférence qui a réuni, cette fois à Washington, de hauts responsables de la défense des deux pays.



Au cours de leurs discussions qui ont été menées lundi et mardi, les ministères de la Défense des deux alliés ont décidé d’élargir leur coopération afin de dénucléariser la péninsule, de façon complète, vérifiable et irréversible.



A en croire les explications du ministère sud-coréen, les participants des deux pays ont été unanimes à dire que les essais nucléaires et balistiques de la Corée du Nord et ses actes dangereux constituaient une grave menace pour la sécurité en Asie de l’Est comme dans le monde entier. Ils ont aussi insisté sur la nécessité pour Séoul et Washington de maintenir leur pression sur Pyongyang, tout en redoublant d’efforts pour renouer le dialogue avec lui.



Les autorités militaires des deux nations ont aussi examiné l’état de préparation du transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel en temps de guerre dans la péninsule, mieux connu sous son acronyme « Opcon ».



La prochaine conférence du KIDD aura lieu à Séoul dans le courant du deuxième semestre de l’année.