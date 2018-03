Le comité chargé de préparer le sommet intercoréen, prévu fin avril, s’est réuni aujourd’hui pour la deuxième fois depuis sa mise en place le 15 mars.



Le président de la République y était lui aussi présent. Moon Jae-in a alors affirmé qu’à l’issue des deux rencontres au sommet, l’une avec Kim Jong-un, l’autre entre Kim et Donald Trump, les trois parties pourraient s’asseoir ensemble autour d’une table pour partager leur vision et leurs objectifs communs. Il s’agirait, selon lui, de dénucléariser la péninsule, d’y instaurer une paix durable, de normaliser les relations Washington-Pyongyang et de développer celles entre les deux Corées, entre autres.



Dans la foulée, le chef de l’Etat a demandé au comité d’élaborer, de façon audacieuse, les stratégies permettant de réaliser un tel objectif et de faire en sorte de les partager avec les Etats-Unis.



Si un sommet entre les dirigeants des trois pays avait lieu, comme l’a évoqué Moon, cela marquerait un tournant important dans le règlement de la question coréenne.