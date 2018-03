Séoul et Washington prévoient leur exercice aérien conjoint « Max Thunder » pour mai

Après leurs deux manœuvres annuelles baptisées « Foal Eagle » et « Key Resolve », dont l’organisation a été officiellement annoncée hier, la Corée du Sud et les Etats-Unis en lanceront aussitôt une autre. Il s’agit cette fois des exercices aériens « Max Thunder ». Ils débuteront le 11 mai pour durer deux semaines.



Les armées de l’air des deux alliés y mobiliseront environ 100 avions militaires, dont le F-15K sud-coréen et le F-16 américain.



Autre manœuvre de routine programmée, celle du déploiement rapide des matériels de guerre par l’armée américaine en cas d’urgence dans la péninsule. Elle sera organisée entre avril et mai seulement par les USA.