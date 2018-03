Le président de la République s’est envolé ce matin pour une tournée de sept jours qui le conduira successivement au Vietnam et aux Emirats arabes unis.



Au Vietnam d’abord, où il effectue une visite d’Etat. Moon Jae-in est arrivé à Hanoï cet après-midi. Demain, il sera reçu par son homologue Tran Dai Quang pour un sommet. Il rencontrera aussi plusieurs autres dirigeants politiques du pays, dont le secrétaire général du Parti communiste au pouvoir, le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale.



Autres principales étapes au programme. Le chef de l’Etat se rendra aujourd’hui au centre d’entraînement de l’équipe nationale de football du Vietnam pour encourager son entraîneur sud-coréen Park Hang-seo. Celui-ci est devenu une sorte de héros national après avoir conduit en janvier son équipe jusqu’à la finale lors du Championnat d'Asie U23 2018. Demain, il visitera la Foire de l’emploi et assistera aussi au Forum d’affaires entre les deux pays.



Samedi, Moon redécollera pour les Emirats arabes unis. Ses sommets en tête-à-tête et élargis avec le prince héritier Mohammed ben Zayed ben Sultan auront lieu dimanche. A l’issue de ces rencontres, il assistera à la cérémonie de signature de plusieurs protocoles d’accord entre les deux nations.



Et lundi, le locataire de la Maison bleue sera présent à un événement célébrant la fin des travaux menés par les entreprises sud-coréennes pour la construction du réacteur numéro un de la centrale nucléaire de Barakah. Mardi, il prévoit un déplacement à l’unité Akh des soldats sud-coréens. Ceux-ci sont stationnés dans le pays du Moyen-Orient pour former et entraîner les forces militaires locales et pour protéger des ressortissants sud-coréens dans la région en cas d’urgence.