Le Japon transmet à la Corée du Nord son intention d’organiser un sommet bilatéral

Après l’annonce des sommets entre Moon Jae-in et Kim Jong-un et entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen, le Japon semble craindre de se retrouver isolé dans les discussions diplomatiques sur la question nord-coréenne.



Afin de ne pas en être exclu, le gouvernement nippon serait en train d’organiser lui aussi une rencontre entre son chef et l’homme fort de Pyongyang.



Selon des sources bien informées sur les relations entre ces deux pays et citées par l’agence Kyodo News, Tokyo a transmis cette intention au pays communiste par le biais de plusieurs canaux. Il aurait alors évoqué le fait que l’archipel et le Nord avaient conclu en septembre 2002 un accord sur la normalisation de leurs relations et sur la coopération économique. Un traité signé lors de la visite à Pyongyang du Premier ministre de l’époque Junichiro Koizumi.



Pourtant, le Japon maintenait depuis longtemps une position de fermeté envers le royaume ermite et n’a cessé de marteler que le dialogue pour le dialogue était inutile. Il jugerait maintenant indispensable la coopération des Etats-Unis pour obtenir un rendez-vous avec Kim. Son Premier ministre Shinzo Abe envisage alors de la demander à Donald Trump lors de leur rencontre prévue à la mi-avril à Washington.