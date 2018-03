Taxes américaines sur l’acier : exemption provisoire pour la Corée du Sud jusqu’à fin avril

A la veille de l’entrée en vigueur des taxes américaines de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium prévue aujourd’hui, Washington a décidé d’exempter provisoirement la Corée du Sud de ce dispositif jusqu’à fin avril avec l’Union européenne, l’Argentine, le Brésil, l’Australie, le Canada et le Mexique. C’est ce qu’a déclaré hier le représentant au Commerce des Etats-Unis Robert Lighthizer au Congrès.



D’ici cette échéance, ces pays doivent poursuivre les négociations avec l’administration Trump sur les conditions de cette exemption. Pour Séoul, les pourparlers en cours en vue de réviser l'accord de libre-échange bilatéral sont notamment en jeu.



Le gouvernement sud-coréen devrait envisager de faire des concessions sur ses exportations de pick-up vers les Etats-Unis. Actuellement, le traité commercial en question prévoit la suppression des tarifs douaniers, actuellement de 25 %, d’ici trois ans. Et la Corée du Sud examinerait la possibilité de reporter ce délai.



Les autres Etats ne bénéficiant pas d'une exemption provisoire, tels que la Chine ou l’Inde, vont être soumis à cette nouvelle taxation dès aujourd’hui.