Séoul et Hanoï veulent porter à plus de 100 milliards de dollars leurs échanges commerciaux d’ici 2020

En visite d’Etat au Vietnam, le président de la République s’est entretenu aujourd’hui en tête-à-tête avec son homologue alors que les deux pays célèbrent cette année le 25e anniversaire de leurs relations diplomatiques.



D’abord sur le plan économique, Moon Jae-in et Tran Dai Quang ont convenu de faire en sorte de porter à plus de 100 milliards de dollars le volume de leurs échanges commerciaux d’ici 2020, en mettant efficacement en œuvre l’accord de libre échange Séoul-Hanoï entré en vigueur en décembre 2015. Ils se sont également engagés à promouvoir la coopération dans le secteur manufacturier, notamment les industries de matériaux et de pièces détachées, ainsi que de l’automobile. La contribution de la Corée du Sud dans le développement des infrastructures vietnamiennes, tel que la construction de routes ou d’aéroports, devrait croître par ailleurs. Enfin, afin de promouvoir les investissements, ils se sont mis d’accord pour accélérer les procédures en vue de conclure un accord de sécurité sociale.



Dans le domaine du développement, le chef de l’Etat sud-coréen a souhaité renforcer la coopération avec le Vietnam qui est déjà le premier pays partenaire en la matière, à travers, entre autres, la création de l’Institut de science et de technologie sud-coréano-vietnamien (VKIST). Le numéro un vietnamien a apprécié, à son tour, que les aides de Séoul apportent une grande contribution au développement économique de son pays et au bien-être de sa population.



Sur le volet sécuritaire, l’occupant de la Maison bleue a sollicité le soutien actif de Hanoï pour que les efforts de son administration puissent contribuer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne et à l’instauration de la paix dans la région. Le président Tran a salué les récents progrès pour le dialogue intercoréen en souhaitant le voir aboutir à la résolution pacifique du dossier nucléaire nord-coréen.



A l’issue de cet entretien, les deux chefs d’Etat ont assisté à la cérémonie de signature de six mémorandums d’entente portant sur les domaines commercial, manufacturier, des transports et des infrastructures, de la construction et de l’urbanisme, ainsi que la 4e révolution industrielle et l’emploi.