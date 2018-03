La Cheongwadae va travailler en étroite collaboration avec Bolton pour le sommet Washington-Pyongyang

Suite à la nomination à Washington de John Bolton, connu pour ses positions radicale contre la Corée du Nord, comme conseiller à la sécurité nationale, la Cheongwadae a affirmé aujourd’hui poursuivre ses concertations étroites avec les officiels américains concernés par le dossier nord-coréen, dont cet ancien ambassadeur des Etats-Unis à l’Onu.



Un haut responsable du bureau présidentiel a en effet expliqué à des journalistes que Bolton avait accumulé beaucoup de connaissance sur le pays communiste, ayant été secrétaire d’Etat adjoint, et qu’il jouissait de la confiance de Donald Trump.



Interrogé sur d’éventuelles conséquences négatives de cette nomination sur le sommet prévu entre les deux Corées et celui entre Pyongyang et Washington, le même officiel a répondu que c’était avant tout la volonté du président américain lui-même qui importait.