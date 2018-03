Séoul, Washington et Tokyo pour la poursuite des exercices d’alerte aux missiles nord-coréens

Les autorités militaires de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont mis d’accord pour poursuivre leurs exercices d’alerte aux missiles ainsi que leurs manœuvres anti-sous-marines afin de faire face aux menaces balistiques nord-coréennes. C’est ce qu’a été décidé lors de la réunion de hauts responsables de la défense de ces trois alliés, tenue mercredi à Washington dans le cadre du 10e Dialogue trilatéral sur la défense (DTT).



Il a également été convenu de coopérer avec d’autres pays afin d’éradiquer les activités maritimes illégales du régime de Kim Jong-un, y compris les transbordages clandestins.



Dans la foulée, les représentants des trois pays ont appelé à l’application stricte des obligations internationales, dont les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, afin de persuader Pyongyang d’abandonner son programme nucléaire et balistique de manière complète, vérifiable et irréversible.



La prochaine édition du DTT doit se tenir l’année prochaine en Corée du Sud.