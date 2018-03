Mike Pence : Washington continuera à exercer sa pression sur Pyongyang jusqu’à son abandon du nucléaire

Aux Etats-Unis, le vice-président continue d’insister sur la nécessité de maintenir la pression sur la Corée du Nord.



Lors d’un événement de levée de fonds pour le Parti républicain jeudi soir au New Hampshire, Mike Pence a en effet déclaré que son pays ne relâcherait pas sa campagne de pression maximale sur le régime de Pyongyang jusqu’à ce que celui-ci abandonne complètement son programme nucléaire et suspende ses menaces contre les Etats-Unis et leurs alliés.



Le numéro deux américain a également affirmé que la campagne en question était en train de porter ses fruits. Et de souhaiter qu’il y ait encore des avancées.



Dans le même temps, Pence a évoqué le fait que Donald Trump, depuis le début de son accession au pouvoir, avait mis fin à l'ère de la « patience stratégique » face au pays communiste. Une politique qui avait été mise en place sous son prédécesseur Barack Obama et qui privilégiait le dialogue et l'attente.