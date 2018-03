ALE Séoul-Washington : l’aboutissement de la renégociation est proche, selon Trump

La délicate renégociation de l’accord de libre-échange Séoul-Washington (Korus) pourrait aboutir la semaine prochaine. Le président des Etats-Unis a annoncé que les deux pays étaient « très proches » d’un accord dans ce sens et que son pays allait « avoir un accord formidable avec un allié formidable ». Et d’ajouter tout de même que c’est un traité qui avait posé aux USA beaucoup de problèmes. Donald Trump a fait ces déclarations aux journalistes, lorsqu’il a signé hier la loi de financement de l’Etat fédéral.



Après cette annonce, l’agence AP a affirmé que la révision de l’accord était imminente. De son côté, l’AFP a précisé, en citant des responsables de l’administration américaine, que les deux alliés avaient trouvé une entente concernant les taxes américaines sur l’acier et l’aluminium et bouclé les négociations visant à amender le Korus. Et d’ajouter qu’ils pourront en annoncer l’aboutissement la semaine prochaine.



Le secrétaire américain au Commerce a lui aussi tenu des propos similaires. De fait, Wilber Ross a affirmé croire que son pays et le gouvernement sud-coréen étaient « relativement proches d’une solution assez globale » et s’attendre à annoncer cela la semaine prochaine.