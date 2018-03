Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU adopte une nouvelle résolution sur la situation des droits de l'Homme en Corée du Nord

Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU (CDH) vient d'adopter sans vote une résolution condamnant la dégradation de la situationdes droits humains en Corée du Nord. Il s'agit de la 16e du genre.



Le texte fustige des violations systématiques des droits humains commis au nord du 38e parallèle et appelle à punir ceux qui en sontresponsables. En particulier, il critique le régime de Kim Jong-un de s'attelerau développement d'arsenaux nucléaires et balistiques au détriment de sapopulation en proie à la pénurie alimentaire.



La résolution a cité comme priorités : la fermeture des camps de concentration, la persécution, la suspension des exécutions. En parallèle, elle reflète en détail le récent rapprochement des deux Corées amorcé à l'occasion des JO d'hiver de PyeongChang organisés en février par leSud.



Le gouvernement sud-coréen n'a pas tardé à saluer l'adoption du document par consensus. Il s'est félicité de l'importance du dialogue nord-sud auquel le conseil onusien a prêté attention. Il a également évalué hautement le fait que cette nouvelle résolution mettait l'accent surl'urgence de la question des familles séparées par la guerre et plaidait pour un dispositif de protection des détenus au Nord.