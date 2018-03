Le New York Times fustige la nomination de Trump de son nouveau conseiller à la sécurité nationale

Le New York Times ne voit pas d'un bon œil la nomination par le président américain de John Bolton son nouveau conseiller à la sécurité nationale.



Dans un article publié aujourd'hui, le journal américain a jugé « terrible » cette décision en amont d'un prochain sommet Washington-Pyongyang d'ici mai, d'autant plus que Bolton est réputé pour ses positions radicales contre le pays communiste. Il a même avancé qu'il n’y a presque personne d’autre que ce faucon qui pourrait conduire les Etats-Unis à une guerre.



Toujours selon la même source, le remplaçant de H.R.McMaster croit pouvoir faire tout ce que son pays souhaite au mépris des lois internationales et des engagements internationaux des précédentes administrations américaines.



Le New York Times a ainsi affiché son inquiétude quant aux options prises par l'ancien ambassadeur américain en poste aux Nations unies pour un recours militaire ainsi que pour son attitude ultra intransigeante vis-à-vis des dossiers nucléaires d'Iran et de la Corée du Nord.



En particulier, le quotidien américain a tenu à préciser que le nouveau conseiller à la sécurité nationale de Trump avait récemment jugé « sans valeur » un possible dialogue avec Pyongyang. Et d'ajouter que Bolton avait justifié une attaque préventive américaine contre les menaces nucléaires nord-coréennes.