La Maison bleue voit un signe positif dans l’amélioration des relations Pékin-Pyongyang

A propos de l’hypothèse d’un déplacement à Pékin du jeune maître de Pyongyang, la présidence sud-coréenne a annoncé observer de très près ce qui se passe en ce moment dans la capitale chinoise, tout en restant ouverte à toutes les possibilités.



C’est l’un de ses hauts responsables qui a tenu ces propos ce matin devant les journalistes. Il a alors affirmé voir un signe positif dans l’amélioration des rapports entre le Nord et la Chine, son unique alliée de poids, en amont des entretiens d’une part entre les dirigeants des deux Corées, d’autre part entre le royaume ermite et les Etats-Unis.



A l’en croire, la Cheongwadae a pu être au courant de l’éventualité de la visite dans l’empire du Milieu d’un ou de plusieurs hauts responsables nord-coréens. Elle n’est toutefois pas en mesure de vérifier lequel parmi eux est actuellement à Pékin.



Certains observateurs estiment que cette visite est liée au report de celle à Séoul du conseiller d’Etat et chef d’orchestre de la diplomatie chinoise Yang Jiechi. Celui-ci devait à l’origine y faire un déplacement du 21 au 28 mars. Mais la Maison bleue avait précédemment invoqué le calendrier politique en Chine.