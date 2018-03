Kim Jong-un a effectué une visite informelle en Chine entre le 25 et le 28 mars, selon la KCTV

Après Séoul, c’est au tour de Pyongyang de confirmer officiellement la visite de Kim Jong-un en Chine.



La KCTV, la chaîne de télévision nationale du pays communiste, a précisé ce matin que Kim y avait fait une visite informelle du 25 au 28 mars sur l’invitation du président chinois Xi Jinping. Et d’ajouter que le jeune leader avait demandé à ce dernier d’effectuer lui aussi un voyage dans le nord de la péninsule en temps convenable, et que Xi avait accepté cette invitation.



La télévision a également rapporté que les dirigeants des deux alliés avaient échangé en profondeur sur les dossiers importants, plus particulièrement sur la gestion de la situation politique. Cela laisse penser qu’ils auraient discuté de la dénucléarisation de la Corée du Nord.



Dans le même temps, elle a annoncé que le numéro un nord-coréen était accompagné de son épouse Ri Sol-ju et de plusieurs autres hauts responsables du régime. Parmi eux, Choe Ryong-hae, son bras droit, et Ri Yong-ho, son ministre des Affaires étrangères.