La CCTV, la télévision centrale de Chine, a rapporté le voyage de Kim Jong-un, accompagné de son épouse Ri Sol-ju, du 25 au 28 mars à l’invitation de Xi Jinping. Et d’ajouter que les deux hommes se sont entretenus et se sont accordés sur la nécessité d’élargir l’amitié et la coopération entre leurs pays, et qu’à leurs discussions étaient présents aussi le Premier ministre Li Keqiang et le membre du comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois Wang Huning.



Le train transportant Kim et sa délégation a regagné le Nord après avoir passé vers 7h ce matin la ville chinoise de Dandong, sur la frontière nord-coréenne.



Dans le passé aussi, l’empire du Milieu avait officialisé la visite dans le pays de Kim Jong-il, le défunt père de Kim Jong-un, seulement après que son train ait quitté la frontière.



Le voyage chinois du jeune leader communiste est son premier déplacement à l’étranger depuis qu’il a pris les rênes du pays à la mort de son père en décembre 2011. Il s’agit aussi de ses débuts sur la scène internationale.