Moon Jae-in de retour après une tournée au Vietnam et aux Emirats arabes unis

Après une tournée de sept jours au Vietnam et aux Emirats arabes unis, le président de la République est rentré ce matin.



Au Vietnam où il a fait une visite d’Etat, Moon Jae-in a cherché à faire de ce pays d’Asie du Sud-est un pilier de sa nouvelle politique tournée vers le Sud. Les deux pays se sont plus particulièrement engagés à poursuivre leur coopération afin de faire passer leurs échanges commerciaux à 100 milliards de dollars à l’horizon 2020.



Et aux Emirats arabes unis, le chef de l’Etat a obtenu la promesse du prince héritier d’Abou Dhabi de signer des contrats à hauteur de 25 milliards de dollars avec des entreprises sud-coréennes pour les projets d’infrastructures pétro-gazières du pays. Les deux hommes ont aussi décidé de renforcer leur coopération en matière de ressources.



Peu avant de redécoller, l’occupant de la Maison bleue a rendu visite aux soldats sud-coréens présents dans le pays du Golfe. « Je suis fier de vous, vous qui incarnez la coopération entre la Corée du Sud et les Emirats arabes unis », a-t-il déclaré devant la troupe. Et d’ajouter que leur stationnement a permis aux deux pays d’élever leurs relations en un « partenariat stratégique spécial » et à devenir des pays frères.